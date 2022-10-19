Пассажир рейса Москва-Омск украл с борта самолета спасательный жилет

Остается только гадать, где похититель хотел использовать жилет. Фото: Андрей АБРАМОВ

С борта самолета украл спасательный жилет пассажир рейса Москва-Омск. Об этом сообщает транспортная полиция.

Оперативникам удалось вычислить похитителя. Им оказался 40-летний омич, который был ранее судим за наркотики.

- Со слов злоумышленника похищенное взял на борту самолета сообщением «Москва — Омск» для личного пользования, - уточнили в ведомстве.

Теперь мужчину ждет еще одна уголовная статья и до двух лет лишения свободы.