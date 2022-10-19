Илья Лобов из омского минприроды ввел дополнительный отпуск для глав двух подконтрольных организаций

Дополнительные дни к отпуску будут полноценно оплачиваться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для глав двух подконтрольных организаций ввел дополнительный отпуск руководитель омского минприроды Илья Лобов. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Дополнительные 10 дней в году сможет отдыхать директор управления по охране животного мира Сергей Тулаев. Пять дней к основному отпуску также прибавили руководителю парка «Птичья гавань» Сергею Шабаршину.

Изменения были обоснованы ненормированным рабочим графиком руководителей.

В свою очередь, в региональном ведомстве уточняют, что все наоборот: нормативные документы предполагают не увеличение, а уменьшение количества дней дополнительного отпуска.

- В целях упорядочивания указанных вопросов и оптимизации расходования бюджетных средств приказом Министерства от 18 октября 2022 года № 91 «Об отдельных вопросах регулирования рабочего времени и времени отдыха руководителей государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» директорам подведомственных Министерству учреждений установлен режим работы в условиях ненормированного рабочего дня и определена продолжительность дополнительных оплачиваемых отпусков за ненормированный рабочий день, - уточнили в министерстве.