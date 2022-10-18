В Омске сдали в эксплуатацию 17-этажку на 273 квартиры в Кировском округе

В доме 116 однокомнатных, 71 двухкомнатная и 86 трехкомнатных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омске департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 17-этажного жилого дома по адресу улица Перелета, 28 в Кировском округе.

Застройщиком выступила компания ООО «Заказчик – Трест № 4». Общая площадь всех жилых помещений в 17-этажке составили составила свыше 15,9 тысяч квадратных метров.

В доме квартире 273 квартиры разной жилой площади - 116 однокомнатных, 71 двухкомнатная и 86 трехкомнатных.

Напомним, ранее в Омске в эксплуатацию ввели 11 этажный жилой дом на 137 квартир в Кировском округе, расположенный на улице Леонида Маслова. Многоэтажку тогда построила компания АО «Завод сборного железобетона № 6». В доме было 57 однокомнатных, 68 двухкомнатных и совсем мало трехкомнатных - 12 квартир.