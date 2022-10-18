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Общество18 октября 2022 11:55

В транспортной прокуратуре прокомментировали задержку рейса из Омска в Волгоград

Вылет должен был произойти из Омского аэропорта еще утром
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Ведомство осуществляет прием граждан в здании аэропорта

Ведомство осуществляет прием граждан в здании аэропорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, что рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Омского аэропорта , который должен был вылететь утром в Волгоград, задерживается более, чем на десять часов.

Транспортная прокуратура в связи с задержкой рейса из Омска в Волгоград проводит проверку в международном аэропорту Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева.

- В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 09 часов 30 минут местного времени, однако по инициативе авиакомпании перенесен предварительно на 20 часов 20 минут этого же дня. С целью недопущения нарушений прав пассажиров Омской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия и организован выездной прием граждан, - сообщили в ведомстве.

Напомним, случаи задержки рейсов отнюдь не редкость. Так, ранее вылет самолета из Сочи в Омск задержали на 9 часов.