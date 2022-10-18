Регоператор рассказал омичам, как не платить комиссию при оплате за мусор

Фото: ООО "Магнит".

Между тем, действующее законодательство предусматривает занесение информации о принудительном взыскании долгов за коммунальные услуги в кредитные истории граждан. Эта информация хранится там на протяжении 15 лет и в дальнейшем может помешать планам по получению кредита.

Кроме того, с должников за ЖКХ, при взыскании задолженности через суд и службу судебных приставов, помимо суммы основного долга взыскиваются: пени, судебные расходы и исполнительный сбор, который установлен государством в размере 7% от подлежащей к взысканию суммы, но не менее 1 тыс. рублей.

Все эти дополнительные и обязательные платежи в конечном итоге могут привести к увеличению суммы взыскания в несколько раз.

В связи с этим региональный оператор по обращению с ТКО обращается к потребителям с просьбой не откладывать оплату задолженности за коммунальную услугу по вывозу мусора «на потом».

Получить консультацию по вопросам, связанным с оплатой за услугу по вывозу мусора, можно по телефону контактного центра Омской энергосбытовой компании - (3812) 79-00-10.

Без комиссии коммунальную услугу за ТКО можно оплатить наличными в офисе регионального оператора «Магнит», а также в кассах Омской энергосбытовой компании или в клиентских офисах, адреса которых указаны в квитанциях на оплату.