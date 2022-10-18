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Общество18 октября 2022 11:01

Мэрии Омска перечислили 2,3 млрд рублей на развитие Левобережья

Деньги потратят на развитие улично-дорожной сети
Виктория КОВЕРНЕВА
Проект должен быть реализован до 2024 года включительно.

Проект должен быть реализован до 2024 года включительно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На развитие Левобережья 2,3 млрд рублей перечислили мэрии Омска. Деньги будут освоены в несколько этапов в рамках строительства новой транспортной сети, запуска троллейбусов, а также появления дорог к новым жилым кварталам.

- До конца до конца 2024 года дополнительно планируется выполнить работы по реконструкции ул. Шаронова от бульвара Архитекторов до ул. Перелета, протяженностью 1,4 км, заключение муниципального контракта на которой планируется в марте 2023 года, — напоминают в горадминистрации.

Также предполагается реконструкция дороги по бульвару Архитекторов от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской, протяженностью 3,85 км с устройством контактной троллейбусной сети, и другие работы на новой части Левобережья.