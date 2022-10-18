В Омске разыскивают мужчину в шортах, который стащил геймпад из магазина электроники

Фото: скриншот видео с камер, предоставленный пресс-службой УМВД России по Омской области

В Омске разыскивают мужчину, который мог украсть из магазина электроники беспроводной геймпад.

Накануне в городской отдел полиции №6 с заявлением о краже обратился директор магазина электроники, расположенного на Космическом проспекте в Октябрьском округе. Он сообщил, что неизвестный похитил из торгового зала магазина беспроводной геймпад стоимостью 3 600 рублей, находивший на витрине.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На одной из них в объектив попал мужчина, который, вероятно, и совершил кражу.

Если вы узнали человека на фото или располагаете другой важной информацией, обратитесь в полицию по телефонам: 79-34-02, 8-951-428-98-17 или 102.

Напомним, ранее в розыск в Омске объявили мужчину, который украл детскую коляску из приквартирного тамбура в многоэтажке.