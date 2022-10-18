В мэрии Омска при департаменте архитектуры создали общественный совет

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Накануне в Омске при департаменте архитектуры и градостроительства был создан общественный совет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В состав нового общественного совета вошли представители строительной сферы, среди которых исполнительный директор «Союза строителей Омской области» Андрей Коротков, вице-председатель регионального отделения «Опора России» Светлана Гоненко, член омского отделения ОТПОО организации «Союз Архитекторов России» Лариса Маслова и другие.

Председателем общественного совета избрали Дмитрия Мальцева, который является членом омского отделения ОТПОО организации «Союз Архитекторов России». Вице-председателем была назначена по результатам голосования Светлана Гоненко. Секретарем совета стала Юлия Ковалевская.

- Основные задачи общественного совета - оптимизация взаимодействия департамента и гражданского общества в сфере принятия решений в области архитектуры и градостроительства, подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в данной сфере, проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов сферы деятельности, совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии департаментом решений, повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности департамента, участие в осуществлении общественного контроля за деятельностью департамента в порядке и формах, предусмотренных законодательством, - сообщили в

Напомним, ранее в Омске был создан попечительский совет по похоронному делу, в состав которого вошли представители похоронной сферы, духовенство и активные граждане.