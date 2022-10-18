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Общество18 октября 2022 9:23

Рейс из Омска в Волгоград вылетит с задержкой в почти 10 часов

Самолет, который должен был доставить омичей в город-герой, еще не приземлился в аэропорту по техническим причинам
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Омичам придется еще подождать

Омичам придется еще подождать

Фото: Иван МАКЕЕВ

В омском аэропорту более, чем на десять часов задерживается рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро», который должен был вылететь утром в Волгоград.

Рейс ЮВ249, который должен прилететь из Волгограда в Омск в 08:50, так и не прибыл в город. Это же воздушное судно должно было вылететь из Омского аэропорта 09:30.

Однако теперь самолет из Волгограда приземлится в Омске позже на несколько часов - вылет из города-героя намечен на 14:00 по Москве. Из-за этого омичи смогут улететь туда только в 20:20.

Напомним, напомним ранее на 9 часов задержали рейс авиакомпании «СмартАвиа» из Сочи в Омск.