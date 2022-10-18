В Омской области детей мобилизованных будут бесплатно кормить в школьных столовых

Омская область продолжает активно поддерживать семьи мобилизованных граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в интервью ГТРК «Иртыш» глава минобра Омской области Татьяна Дернова сообщила, что с начала ноября дети мобилизованных смогут бесплатно питаться в школах.

По словам Дерновой, кормить бесплатно будут детей, обучающихся во всех классах школы. При этом она подчеркнула, что питание для школьников с 1 по 4 класс будет организованно за счет федеральных средств с региональным софинансированием. Учащихся с 5 по 11 класс будут кормить на средства, выделенные из бюджета Омской области.

На питание детей мобилизованных омичей будет направлено 10 миллионов рублей из бюджета Омской области. Также эти средства будут потрачены на оплату детских садов для семей мобилизованных. В 2023 году на эти цели выделят 30 миллионов рублей.

Отметим, поддержат и тех детей мобилизованных омичей, кто обучается в колледжах и техникумах региона.