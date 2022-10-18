Омское землячество закупило мобилизованным в 242 учебном центре ВДВ предметы экипировки, квадрокоптеры и тепловизоры

На базе 242-го учебного центра ВДВ проходят обучение мобилизованные из Омской и Кемеровской областей, а также из Красноярского края. Резервисты восстанавливают утраченные навыки – в зависимости от военно-учетной специальности срок обучения может составлять до месяца. Подготовка в учебном центре ведется по специальностям водитель-механик, наводчик-оператор, артиллерист, связист, снайпер, командир боевых машин. После обучения бойцов направляют в воинские части ВДВ на границы с зоной проведения специальной военной операции.

Перед отправкой - обеспечивают всем необходимым. Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артемов, большую помощь в дополнительной экипировке оказывают предприятия и общественные организации.

Так межрегиональная общественная организация «Омское землячество» передала гуманитарный груз, который собирали по совету опытных военнослужащих. Для резервистов приобрели предметы дополнительной экипировки: современные тепловизоры и квадрокоптеры, туристические коврики, генераторы, спальные мешки, дождевики, рации и другие необходимые вещи. Собирать посылки помогали дети, вместе с ними взрослые сделали тематические поделки и оставили на коробках душевные послания к солдатам.

- Мы будем рады, если хотя бы толику вклада внесем в наше общее непростое дело. Мы приехали к вам специально, чтобы поклониться вашему ратному подвигу и сказать вам слова благодарности за то, что вы не спрятались, не уехали, а пришли мужественно защищать нашу Россию, детей, матерей, жен. Вы — наследники победителей! Мы с вами должны понимать, что нам нельзя проиграть, иначе нас уничтожат, — отметила руководитель Омского землячества Людмила Козловская.

Гуманитарную помощь передали на плацу учебного центра в торжественной обстановке.

- Дня не походит, чтобы в 242 учебный центр ВДВ либо Омский автобронетанковый инженерный институт не приезжали грузовики с той или иной помощью. Сегодня как раз очень яркий пример. Землячество, которое находится в Москве, помогает своим землякам. Они собрали качественно подобранный гуманитарный груз для ребят, которые дальше пойдут служить на линию боевого соприкосновения. Очень много вещей, которые крайне необходимы там, — подчеркнул Артемов.