Омский суд рассмотрит дело владельца пансионата для пожилых людей

Уголовное дело передано в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело владельца пансионата для пожилых людей рассмотрит омский суд. О завершении расследования рассказал региональный Следственный комитет.

Дело в том, что омича, руководящего пансионатом в Лукьяновке, обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям, а также во взяточничестве.

- Допущенные нарушения при оказании социальных услуг создают угрозу жизни и здоровью проживающих в пансионате лиц. Кроме того, в ходе следствия были выявлены факты дачи и получения взятки обвиняемыми в общей сумме 80 000 рублей, за совершение заведомо незаконных действий, - уточняют в ведомстве.

Также следователи выяснили, что обвиняемый в качестве взятки передал 41-летней сотруднице бюджетного учреждения 80 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу.