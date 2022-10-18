Омский суд рассмотрит дело владельца пансионата для пожилых людей

Уголовное дело передано в суд.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дело владельца пансионата для пожилых людей рассмотрит омский суд. О завершении расследования рассказал региональный Следственный комитет.
Дело в том, что омича, руководящего пансионатом в Лукьяновке, обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям, а также во взяточничестве.
- Допущенные нарушения при оказании социальных услуг создают угрозу жизни и здоровью проживающих в пансионате лиц. Кроме того, в ходе следствия были выявлены факты дачи и получения взятки обвиняемыми в общей сумме 80 000 рублей, за совершение заведомо незаконных действий, - уточняют в ведомстве.
Также следователи выяснили, что обвиняемый в качестве взятки передал 41-летней сотруднице бюджетного учреждения 80 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий.
Уголовное дело будет рассмотрено по существу.