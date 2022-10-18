В Омске 20 октября без воды на сутки останутся жители двух округов

Омичам придется немного потерпеть из-за ремонтных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске в этот четверг, 20 октября, останутся без воды жилые дома и административные здания в двух округах города.

Так, из-за ремонта инженерных сетей на улице 2-й Транспортной не будет холодной воды 20 октября с 00:00 до 23:59 в зданиях, расположенных по следующим адресам:

улица 16-й Военный городок, 338, 339, 417, 383, 381, 366, 365, 368;

улица Панфилова, 5, 7, 9;

улица 3-я Транспортная, 2 (школа);

улица 2-я Линия, 177;

улица Ипподромная, 1(школа), 2А корпус 3, 2 А корпус 2 , 2 корпус 1 , 2А корпус 1;

улица Богдана Хмельницкого, 223/1, 223/2.

В компании «Росводоканал Омск» пояснили, что для местных жителей по дадут машину с питьевой водой по адресам: улица 16 Военный гор, 383 (с 10:00 до 14:00), улица 16 Военный городок, 417 (14:00 до завершения работ).

Без воды в этот день (с 9:00 до 23:00) останутся и жители Кировского округа из-за переврезки нового водопровода на улице 2-й Тюкалинской. Без водоснабжения придется посидеть, проживающим по следующим адресам:

улица Крупской 36, 38;

улица Дмитриева, 1/8 (банно-гостиничный комплекс);

улица 4-я Енисейская, 21.

Подвоз питьевой воды организуют и в Кировском округе по адресу: улица Крупской, 36, 38 (13:00 до 20:00)