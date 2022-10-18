В Омской области этой зимой на дороги выйдет свыше 600 единиц спецтехники

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С началом зимы на дороги регионального и межмуниципального значения в Омской области выйдет свыше 600 единиц уборочной техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Сейчас в Омской области коммунальщики активно готовятся к осенне-зимнему сезону по содержанию обширной сети автодорог регионального и межмуниципального значения. Общая их протяженность - более 10 тысяч километров.

На обслуживание дорожной сети направят около 680 единиц спецтехники и механизмов, среди которых роторные снегоочистители, бульдозеры, автогрейдеры, комбинированные дорожные машины и другие.

На данный момент для устранения гололеда с автодорог заготовлено 4,2 тысячи тонн реагентов (85,5% от годового объема), более 23 тысяч тонн песка (85,4% от годового объема), а также более 26 тысяч тонн песко-соляной смеси (74% от годового объема). Оставшийся объем противогололедных средств поступит к дорожникам в ближайшее время.