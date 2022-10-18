Курсанты омского летного колледжа пожаловались, что не могут получить дипломы

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Накануне стало известно, что курсанты летнего колледжа имени Ляпидевского (ОЛТУГА) не могут выпуститься из учебного заведения по причине того, что банально не имеют часов налета.

У летнего колледжа из 13 вертолетов остался только один в рабочем состоянии - двухдвигательный Ми-8. Однако и его скоро нельзя будет эксплуатировать.

Примечательно, что для успешного выпуска из колледжа его учащиеся должны отлетать 100 часов, из которых 90 - в реальном воздухе, только оставшиеся 10 - на тренажерах. В связи с этим учащиеся третьего курса, которым уже надо получать дипломы, ни разу за все время обучения на реальных вертолетах не летали.

Напомним, проблемы с техникой для учебных полетов у омского летного колледжа имеется несколько лет. Три года назад выпускники ОЛТУГИ жаловались президенту РФ Владимиру Путину.