В Омск доставили 13 из 22 низкопольных автобусов по нацпроекту «Экология»

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Сегодня в Омск прибыла первая партия из 13 низкопольных автобусов, работающих на природном газе.

Ранее в сентября мэрия Омска подписала контракт на поставку 22 низкопольных автобусов. Сегодня доставили 13 из них, оставшиеся 9 прибудут в город до конца октября. Все 22 единицы подвижного состава выйдут на омские маршруты после обкатки, постановки на учет и брендирования.

- Начиная с 2020 года, мы приобретали автобусы, использующие в качестве топлива исключительно сжиженный газ. В том числе в период 2020-2022 годы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было приобретено 20 автобусов «Волгабус». За 2021-2022 годы по национальному проекту «Экология» - 51 автобус ЛиАЗ и 22 автобуса НефАЗ, работающих на природном газе, - сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году мэрия Омска планирует приобрести 65 автобусов и 40 троллейбусов.