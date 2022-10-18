Задолженность за газ населения Омской области сократилась за май – сентябрь на 105 млн рублей

Для улучшения платежной дисциплины абонентам компании, имеющим долги за два месяца и более, было направлено около 43 тысяч уведомлений о задолженности и последующем приостановлении газоснабжения, ограничена подача газа 3,6 тысячам неплательщикам – их суммарный долг превысил 47,2 млн рублей. Среди крупных должников, отключенных от газоснабжения, – житель Черлакского района, чей долг составил около 233 тысячи рублей.

- В межотопительный период мы вынуждены применять решительные меры к абонентам-должникам, использующим газ для отопления домов, – прекращать газоснабжение. Это позволяет остановить рост задолженности и улучшать платежную дисциплину. Так, за время летних мероприятий почти 1000 неплательщиков погасили долг в день приезда бригады, выполняющей работы по приостановлению подачи газа, – рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

Кроме того, во время проверок газовиками было выявлено 695 неисправных счетчиков и 16 случаев вмешательства в работу приборов учета газа.

За 9 месяцев 2022 года «Газпром межрегионгаз Омск» направил в суды 1289 исковых заявлений на абонентов-должников о взыскании задолженности за потребленный газ на сумму более 18 млн рублей. В пользу поставщика газа вынесено 741 судебное решение на 12,5 млн рублей.

По данным на 1 октября 2022 года задолженность населения составляет 223 млн рублей.