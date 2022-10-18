В Омске 21 октября откроют бассейн «Пингвин» после первого за десятилетия ремонта

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске завершили реконструкцию бассейна «Пингвин», который не ремонтировали несколько десятилетий. Глава города Сергей Шелест сообщил, что он будет открыт для всех желающих 21 октября.

Во время ремонтных работ строители заменили покрытия чаши, проверели инженерные системы и гидроизоляция. На эти цели из бюджета города было выделено порядка 3 млн руб.

- В настоящее время работы завершились. Бассейн прошел процедуру технического открытия: спортсмены первыми оценили новую отделку чаши бассейна и поставили ей высокую оценку. С 21 октября «Пингвин», как и прежде, будет доступен всем желающим, - сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Напомним, «Пингвин» является первым бассейном в Омске. Построили его более полувека назад - в 1967 году. Тогда на его базе открылась и городская спортшкола олимпийского резерва № 6, выпустившая множество чемпионов России и призеров Олимпийских и Параолимпийских игр.