За догазификацию «частников» жителям Омска возместят до 212 тысяч рублей

54 владельца частного дома смогут рассчитывать на поддержку в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 212 тысяч рублей возместят за догазификацию «частников» жителям Омска. Об этом сообщают в горадминистрации.

- С учетом доведенного финансирования в этом году планируется компенсация расходов по газификации не менее 54 домовладений. Это количество домов рассчитано исходя из максимальной компенсации в 212 тыс. руб. на один дом, - рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Александр Гаврилов.

Догазификация частных домов в городе пройдет по тем же канонам, что и в районах области. Владельцы смогут рассчитывать на денежную компенсацию за приобретение, установку, монтаж внутридомового газового оборудования, приборов учета, подключение и прочее.

Подробности участия в программе можно узнать в окружных администрациях.