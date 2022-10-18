В Омской области завершили реорганизацию регионального минпрома

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омской области завершили реорганизацию министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития. В результате чего оно было переименовано в министерство промышленности и научно-технического развития Омской области и лишено части функций, связанных со связью и телекоммуникациями.

Сегодня, 18 октября, реорганизованное министерство начало свою работу под руководством Андрея Посаженникова. Согласно указу губернатора региона, оно будет осуществлять деятельность в сфере организации различных отраслей промышленности, а также в сфере науки, научно-технической деятельности, инноваций и развития интеллектуальной собственности.

Функции, которые выполнял минпром до реорганизации, в сферах связи, телекоммуникаций, информационной безопасности, развития информационных технологий и цифрового развития были переданы выделенному из него министерству цифрового развития и связи Омской области. Главой нового министерства недавно значили Андрея Ключенко.

Напомним, создание нового министерства постоянно откладывали с начала апреля 2022 года.