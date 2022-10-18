ВТБ: объем выдач «семейной ипотеки» превысил 400 млрд рублей

По данным банка ВТБ, с момента запуска программы "семейной ипотеки" оформил по ней более 107 тысяч кредитов на 410 млрд рублей. По оценке экспертов банка, продление программы позволит поддержать большее количество российских семей в вопросе улучшения жилищных условий.

«ВТБ приветствует решение о продлении программы "семейной ипотеки", считая ее одной из наиболее востребованных среди российских заемщиков. В рамках общего повышения ставок на рынке сейчас очень важно сохранять льготные условия по госпрограммам, особенно – для социальных категорий населения. Дополнительно мы предлагали рассмотреть вопрос о снижении ставки по "семейной ипотеке" для квартир большой площади, чтобы снизить регулярный платеж, меньше тратить на переплату и больше – на развитие своей семьи. Застройщики при этом смогут планировать квартиры большей площади уже на этапе проектировки, обеспечивая клиентов качественным новым жильем», - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Банк ВТБ (ПАО)