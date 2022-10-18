Омский «Авангард» потерпел сокрушительное поражение в матче с «Металлургом»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне в Магнитогорске завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ. На льду омский «Авангард» встретился с местным «Металлургом». Матч закончился разгромным поражением для команды из Омска — 4:7 в пользу соперника.

Счёт в матче открыли магнитогорцы — Игорь Голдобин забил гол в ворота омичей. Спустя буквально два минуты омские «ястребы» сравняли счёт - 1:1.

Андрей Чибисов увеличивает преимущество «Металлурга» - 1:2. Но не так быстро - спустя несколько минут Владимир Ткачев забрасывает шайбу в ворота хозяев. Счёт вновь сравнялся - 2:2.

К концу первого периода омичам прилетает «дубль» от Дениса Зернова - счёт не в пользу «Авангарда» 2:4.

На 9 минуте второго периода ещё один гол в ворота от магнитогорца Алексея Акользина. Омичи продувают - счёт 2:5.

Алекс Броадхёрст забросил шайбу в ворота хозяев - счет в пользу омичей 3:5. До конца второго период Никита Коростелёв и Филипп Майе забивают два гола «Авангарду» - 3:7. В штраф-бокс за блокировку отправили Рида Буше и Алекса Броадхёрста.

Второй период завершается броском Корбана Найта в ворота магнитогорцев - счет 4:7 в пользу «Авангарда».

Третий период ничего не смог изменить - игра закончилась со счетом 4:7. Это был третий матч «Авангарда» под руководством нового тренера Михаила Кравеца.

Напомним, завтра, 19 октября, в 20:00 по Омску «Авангард» встретится с челябинским трактором.