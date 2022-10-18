Шар «Держава» планируют перенести на Левобережье в парк имени 300-летия Омска

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В Омске 7 октября прошло заседание департамента культуры, на котором был поднят вопрос об установлении памятника основателю первой омской крепости и города Ивану Бухгольцу.

Монумент планировали установить к 300-летию города, однако из-за нехватки средств это отложили на неопределенный срок. И все-таки вновь вопрос о памятники был поднят. Как и прежде до сих пор нет четкого решения, где он должен стоять.

На заседании председатель Совета ветеранов и пенсионеров города Геннадий Павлов предложил установить монумент на месте шара «Держава» на площади Бухгольца перед зданием бывшего речного вокзала. По его словам, саму «Державу» стоит перенести в парк имени 300-летия Омска.

По информации «Омскрегиона», эту инициативу поддержали далеко не все присутствовавшие на заседании в департаменте культуры.

В связи с разногласиями было назначено второе заседание, после которого вопрос будет вынесен на обсуждение в омском Горсовете.