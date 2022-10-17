Начинающие предприниматели получат 400 тысяч рублей от мэрии Омска

Заявки на конкурс принимаются до 15 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Начинающие предприниматели могут получить безвозмездно 400 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр Сергей Шелест.

Чтобы получить деньги, необходимо заявиться на конкурс в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Важный критерий: работа в проекте менее года. Также претендовать люди с ограниченными возможностями, ремесленники и социальные предприниматели.

- Процедура отбора состоит из нескольких этапов: прием заявок, их предварительное рассмотрение, защита проектов. Затем соискатели, прошедшие отбор, пройдут краткосрочное обучение по программе «Организация собственного дела». Финалом станет непосредственное заключение соглашений о предоставлении грантов, - уточняет Сергей Шелест.

Общая сумма грантов составляет 4,1 млн рублей, прием заявок ведется до 15 октября. Подробности можно уточнить по номеру телефону: 8 (3812) 78-78-29 или очно: ул. Гагарина, д. 34, каб. 311.

Также консультации предоставляются в Центре поддержки предпринимательства: ул. Степная, д. 73, телефоны: 8 (3812) 72-97-23, 72-97-24.