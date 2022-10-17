Лаборатория «КОНСТРУКТОРиУМ» ОмГПУ победила во всероссийском конкурсе методических STEAM-решений в образовании

Фото: ОмГПУ.

Накануне в Москве прошёл финал всероссийского конкурса методических STEAM-решений в образовании. В число финалистов вошла лаборатория инженерно-политехнического образования «КОНСТРУКТОРиУМ», которую представила руководитель лаборатории, преподаватель ОмГПУ Татьяна Баракина.

Лаборатория инженерно-политехнического образования работает в ОмГПУ с начала 2021 года. Ее создание стало возможно при поддержке научно-производственного объединения «МИР». Лаборатория решает важную задачу – помогает развивать инженерно-политехнические умения с помощью конструкторов Cuboro. В лаборатории занимаются разработкой теоретических основ и методических аспектов инженерно-политехнического образования детей. В задачи «КОНСТРУКТОРиУМа» входит организация научно-практических семинаров, мастер-классов, конференций для педагогов и студентов, проведение выставок, конкурсов и олимпиад по конструированию для школьников, студентов и педагогов.

В этом году конкурс методических STEAM-решений в образовании проводился по двум направлениям: «Дошкольное образование» и «Начальное общее образование». Конкурсантам нужно было написать эссе и представить проект. Тататьяна Баракина рассказала об одном из проектов лаборатории - кружке «Инженерная школа Cuboro» для младших школьников.

«Конструкторы Cuboro невероятно полезны. Детям, которые с раннего возраста играют с таким конструктором, в школе очень легко дается, к примеру, стереометрия. Конструирование – это как индивидуальная, так и командная работа. Оно способствует развитию “жестких” и “мягких” навыков, которые формируются не за один день. У нашей лаборатории «КОНСТРУКТОРиУМ» накоплен большой опыт работы в области инженерно-политехнического образования и есть чем делиться с коллегами-педагогами. Организаторы конкурса уже прислали команде Омского педагогического приглашение к участию в конкурсе в следующем году», – отметила Татьяна Баракина.

Напомним, что в начале октября в Омской области прошла II Выездная инженерная школа, участниками которой стали 15 студентов ОмГПУ. Ребята познакомились с работой лаборатории «КОНСТРУКТОРиУМ», узнали о новых возможностях в области инженерно-политехнического образования и деятельности с кружка «Инженерная школа Cuboro».