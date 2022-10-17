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Общество17 октября 2022 11:43

В Омской области начали перечислять единовременные выплаты мобилизованным

Пособие в размере 100 тысяч рублей начало поступать на карты омичей, призванных на военную службу по частичной мобилизации
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Обещанные выплаты получать все без исключения мобилизованные омичи

Обещанные выплаты получать все без исключения мобилизованные омичи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня жители Омской области, призванные на военную службу по частичной мобилизации, стали получать на банковские карты единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Бурков.

- Как и обещал, cегодня стартовали единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным омичам. Писать заявления или дополнительно обращаться куда-то для этого не нужно. Вся необходимая информация есть в мобилизационном управлении, - написал Бурков.

Глава региона отметил, что денежные средства будут перечислять мобилизованным жителям Омской области в течении нескольких дней из-за технических условий зачисления.

Напомним, ранее губернатор Омской области Александр Бурков пообещал, что единовременное материальную поддержку резервисты начнут получать с 17 октября. В регионе активную поддержку мобилизованным оказывает и свыше 100 коммерческих предприятий, которые как предоставляют всю необходимую экипировку и аптечки, так и поддерживают своих сотрудников выплатами.