В Омской области начали перечислять единовременные выплаты мобилизованным

Обещанные выплаты получать все без исключения мобилизованные омичи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня жители Омской области, призванные на военную службу по частичной мобилизации, стали получать на банковские карты единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Бурков.

- Как и обещал, cегодня стартовали единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным омичам. Писать заявления или дополнительно обращаться куда-то для этого не нужно. Вся необходимая информация есть в мобилизационном управлении, - написал Бурков.

Глава региона отметил, что денежные средства будут перечислять мобилизованным жителям Омской области в течении нескольких дней из-за технических условий зачисления.

Напомним, ранее губернатор Омской области Александр Бурков пообещал, что единовременное материальную поддержку резервисты начнут получать с 17 октября. В регионе активную поддержку мобилизованным оказывает и свыше 100 коммерческих предприятий, которые как предоставляют всю необходимую экипировку и аптечки, так и поддерживают своих сотрудников выплатами.