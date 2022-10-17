В Омске дендросад имени Гензе закрывает летний экскурсионный сезон с 17 октября

Фото: пресс-служба дендросада имени Гензе.

Накануне стало известно, что дендрологический сад имени Г.И. Гензе с 17 октября завершает экскурсионный сезон.

Работники дендросада приступают с 17 октября к проведению уходовых работу и начинают подготовку к зимнему экскурсионному сезону.

- С 15 декабря на территории памятника природы откроется резиденция Деда Мороза. В БУ «Управление по охране животного мира» уже поступают первые звонки с просьбами забронировать места на новогодние представления с главным зимним волшебником. В этом году маленьких посетителей ждёт добрая новогодняя история. Сказочная игровая форма привлечет юных зрителей участвовать в представлении и помогать сказочным героям на протяжении всего развития сюжета, - сообщили в пресс-службе дендросада.

Зимой посетители дендрологического сада смогут увидеть растения как из различных уголков России, так из Средней Азии, Северной Америки, Китая, а также Монголии.