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Общество17 октября 2022 11:29

В Омске дендросад имени Гензе закрывает летний экскурсионный сезон с 17 октября

После завершения подготовки к зимнему сезону сад возобновит работу для омичей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба дендросада имени Гензе.

Фото: пресс-служба дендросада имени Гензе.

Накануне стало известно, что дендрологический сад имени Г.И. Гензе с 17 октября завершает экскурсионный сезон.

Работники дендросада приступают с 17 октября к проведению уходовых работу и начинают подготовку к зимнему экскурсионному сезону.

- С 15 декабря на территории памятника природы откроется резиденция Деда Мороза. В БУ «Управление по охране животного мира» уже поступают первые звонки с просьбами забронировать места на новогодние представления с главным зимним волшебником. В этом году маленьких посетителей ждёт добрая новогодняя история. Сказочная игровая форма привлечет юных зрителей участвовать в представлении и помогать сказочным героям на протяжении всего развития сюжета, - сообщили в пресс-службе дендросада.

Зимой посетители дендрологического сада смогут увидеть растения как из различных уголков России, так из Средней Азии, Северной Америки, Китая, а также Монголии.