40-летнюю омичку приговорили к году исправительных работ из-за долгов по алиментам

Какое-то время женщине предстоит потрудиться на благо общества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Омской области сообщила о том, что накануне суд назначил в качестве наказания за долги по алиментам год исправительных работ 40-летней жительнице Омска. Женщина длительный срок не помогала финансово единственному ребенку, но ее такое положение нисколько не смущало.

- На 40-летнюю омичку завели уголовное дело.. Она накопила долги по алиментам на своего ребенка, в в отношении которого суд ограничил ее в родительских правах. Женщина оказалась практически не восприимчивой к доводам судебных приставов, которые пытались получить от безработной выплаты, полагающиеся ребенку по закону, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Сумма долга не уточняется. Однако прежде чем трудоустроиться, омичке пришлось отбыть наказание. Сперва ей в административном порядке дали 100 часов обязательных работ, а затем признали виновной в неуплате средств на содержание детей и назначили целый год исправительных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Омской области.