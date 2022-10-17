В Омске открыли еще один пункт сбора помощи для мобилизованных граждан

Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

Накануне в Омске открыли еще один пункт сбора помощи для жителей региона, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Новый пункт сбора гуманитарной помощи для мобилизованных открыли в Омске на территории бывшего Пассажирского предприятия № 7 по адресу по адресу улица Нефтезаводская, 40. В нем были созданы все условия для разгрузки, погрузки, временного хранения различных групп товаров. К пункты есть и удобные подъездные пути. Работает он в будние дни с 9:00 до 17:00.

По словам мэра Омска Сергея Шелеста, новый пункт был открыт из-за необходимости наладить приём грузов от предприятий города и области, а также неравнодушных омичей.

Напомним, жители Омска могут принести вещи и продукты в Центр сбора гуманитарной помощи по адресу улица Красный Путь, 9, кабинет 118. Он работает со вторника по пятницу – с 15:00 до 19:00, в субботу - с 10:00 до 14:00, воскресенье и понедельник - выходной.