Учредитель ЖСК «Волгоградский» получил 6 лет колонии за хищение 9 млн рублей у омичей

Фото: СУ СКР по Омской области

61-летний учредитель ЖСК «Волгоградский» получил 6 лет колонии общего режима за обман семи омичей. Об этом сообщает Следственный комитет Омской области.

Его признали виновным по статье о мошенничестве. Еще в 2013 году он собрал с семи омичей 9 млн рублей на приобретение квартир в новом жилом комплексе.

- Под предлогом реализации паев на квартиры в планируемом к строительству многоквартирном доме № 5 на пересечении улиц Бульвар Архитекторов – Волгоградская в городе Омске похитил принадлежащие 7 потерпевшим денежные средства на сумму более 9 млн рублей, - уточнили ведомстве.

Суд признал все доказательства следствия и вынес обвинительный приговор.