В Омске на журналистов телеканала напали в ходе съемки сюжета о наркоторговцах

Сложна и опасна работа журналиста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Усть-Заостровка Омского района произошло нападение на съемочную группу регионального телеканала. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

- Инцидент произошел 12 октября, когда корреспондент и оператор телеканала готовили сюжет об аресте мужчины, подозреваемого в торговле наркотиками, - уточняют в ведомстве.

Пострадали работники «12 канала», а также техника для съемки. Родственники задержанного набросились на корреспондента с кулаками и угрозами. Потасовка закончилась заведением уголовного дела о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.