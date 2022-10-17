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Происшествия17 октября 2022 10:21

В Омске на журналистов телеканала напали в ходе съемки сюжета о наркоторговцах

Пострадали оператор, корреспондент и техника
Виктория КОВЕРНЕВА
Сложна и опасна работа журналиста.

Сложна и опасна работа журналиста.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Усть-Заостровка Омского района произошло нападение на съемочную группу регионального телеканала. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

- Инцидент произошел 12 октября, когда корреспондент и оператор телеканала готовили сюжет об аресте мужчины, подозреваемого в торговле наркотиками, - уточняют в ведомстве.

Пострадали работники «12 канала», а также техника для съемки. Родственники задержанного набросились на корреспондента с кулаками и угрозами. Потасовка закончилась заведением уголовного дела о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.