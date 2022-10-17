В Омске в 2022 году отремонтировали 120 межквартальных и внутриквартальных проездов

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне в Омске завершили работы по строительству и реконструкции проездов в частном секторе и у многоквартирных домов. Об этом сообщили в мэрии.

В 2022 году из бюджета города на обустройство и улучшение качества дорожного покрытия межквартальных и внутриквартальных проездов было выделено 50 миллионов рублей. На эти средства специалисты УДХБ отремонтирали и заасфальтировано 120 проездов в Омске.

Все работы на объектах были проведены по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» и подпрограммы «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки».

- В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки» дорожники выполняли ремонт и асфальтирование дорог и проездов, не имеющих усовершенствованного покрытия, в том числе грунтовых, щебеночных и гравийных дорог V категории, - пояснили в мэрии.

Отметим, при выборе участков для проведения ремонта было учтено не только состояние дорожного полотна, но обращения, поступавшие от граждан и надзорных органов.