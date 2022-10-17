Мэрия Омска ищет подрядчика, который завершит третий этап реконструкции «Зеленого острова»

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне УДХБ объявило аукцион по поиску подрядчика, который выполнит третий этап работ по благоустройству парка «Зеленый остров». Цена контракта составляет 37,4 миллиона рублей.

Согласно приложенной к аукциону документации, подрядчик должен будет приступить к работам в апреле 2023, после чего до конца августа 2023 года он обязуется заменить асфальтобетонное покрытие тротуаров, уложить плитку, а также установить скамейки и урны для мусора. Для участия в аукционе необходимо подать заявки до 24 октября.

Напомним, реконструкцию парка «Зеленый остров» начали еще в 2021 году. В ее результате были заменено уличное освещения, асфальтобетонное покрытие тротуаров и многое другое. В этом 2022 году в месте отдыха открыли новый парк аттракционов, в котором находится самое высокое колесо обозрения за Уралом - его высота 68 метров.