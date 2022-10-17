В Омске до конца 2022 года построят самый большой скалодром за Уралом

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

Накануне стало известно, что в Омске началось строительство самого большого скалодрома за Уралом. Он появится на территории завода ЗСЖБ № 6 до конца 2022 года.

Строительство скалодрома в Омске еще летом поддержал губернатор региона во время встречи с президентом Федерации скалолазания России Дмитрием Бычковым.

Сейчас на объекте работают специалисты из Москвы, которые активно монтируют металлоконструкции для дисциплины скалолазания «боулдеринг». Затем они приступят к оборудованию остальных частей скалодрома для дисциплин «трудность» и «скорость». Работы по возведению грандиозного спортивного сооружения поддержал Фонда поддержки олимпийцев, выделивший 80 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на закупку самого современного оборудования.

- Здесь будет один из самых больших и крупных скалодромов за Уралом. Его монтирует московская компания «Скалодром.ру», впоследствии мы передадим объект на баланс СШОР № 35. Сегодня скалолазание очень популярно, это было видно на больших городских праздниках, которые мы проводили, где выставляли уличный скалодром, там были огромные очереди. На базе этого спортивного объекта мы сможем проводить соревнования самого высокого уровня, вплоть до чемпионатов и первенств России, – рассказал первый замминистра спорта региона Иван Колесник

Напомним, сейчас в Омске работают 3 скалодрома. Два из них находятся на территории парка «Зеленый остров». Их построили по проекту «Скалолазание для всех», которрый реализует региональная федерация скалолазания при поддержке Фонда президентских грантов.