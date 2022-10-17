Жителям Омской области потребуется копить 9 лет, чтобы купить новый автомобиль

Эксперты основывались на официальных данных Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне эксперты РИА Рейтинг провели исследование и выяснили, сколько лет придется потратить жителям России, в том числе и Омской области, чтобы накопить на автомобиль.

Омская область заняла 53 из 85 регионов, если не считать новые территории, по которым нет данных. Так, на новый автомобиль омичи смогут накопить за 9 лет, а на поддержанный - за 5,5 лет.

Жители соседней Новосибирской области на покупку нового автомобиля придется работать 8,2 года. На поддержанное транспортное средство накопить можно 4,9 года.

Быстрее всего накопить на новую машину получится у жителей Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов - 3,7 и 3,8 лет соответственно. Для покупки поддержанного авто потребуется 2,2 и 2,1 соответственно.

Сложнее всего приобрести авто жителям республик Ингушетии и Кабардино-Балкарии. С местным уровнем зарплат копить на новое авто придется 11,3 лет, а на поддержанное - 7 лет.