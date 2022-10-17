В ОмГАУ прошел пятый выпуск медиабаттла

На этот раз встреча представителей разных поколений медиабаттла проходила в смешанном формате. В студии университета поколениe Z представляла Екатерина Жарикова, аспирантка факультета ветеринарной медицины Омского ГАУ, а в режиме видео-конференц-связи поколение Y - Мария Сергеевна Татаурова, специалист по развитию карьеры холдинга «Сибагро».

Баттл начался со знакомства с участниками выпуска. Мария Сергеевна немного рассказала об агропромышленном холдинге с полным циклом производства продукции, имеющем 14 предприятий по всей стране.

В первом раунде «Моя аграрная профессия» участники отвечали на вопросы и размышляли о фразах. Так, например: «Заработная плата - основная мотивация молодого специалиста», «Практика важнее теории», «Самое важное качество для молодого специалиста», «Карьерный успех - это…», «Работа в крупной компании – это командная работа», «Самые престижные аграрные профессии».

Второй раунд стал завершающим. Екатерина Жарикова и Мария Сергеевна Татаурова поразмышляли о будущем аграрной отрасли. В этом вопросе их предположения коренным образом не отличались. Оба представителя поколения видят будущее аграрной отрасли динамично развивающимся и стабильным.

Чьи мнения оказались более убедительными, решили зрители стрима, для них было запущено голосование в группе Омского ГАУ ВКонтакте. Кстати, запись баттла также можно посмотреть в группе университета.

Следующий баттл медиаверсуса «Зумеры Vs Миллениалы» пройдет в ноябре. Следите за новостями в социальных сетях вуза и скоро узнаете его героев.

Напомним, реализация медиаверсуса «Зумеры Vs Миллениалы» проходит на средства гранта Росмолодежи.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.