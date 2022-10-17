В Омске задержали братьев, укравших 30 метров кабеля со стройки

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Бдительные жители Омска задержали и передали полиции парня, который пытался украсть 30 метров кабеля со стройки в Кировском округе. Однако оказалось, что он действовал не один, а со своим братом.

Как выяснили правоохранители, кражу кабеля с башенного крана обнаружил ночью сторож, который и передал информацию руководству. Сотрудники организации, следуя по следам оставленными проводами, обнаружили в районе улицы Крупской мужчину. Омич заметил преследователей и попытался скрыться, однако у него не получилось - его задержали и передали полицейским.

При расследование полицейские выяснили, что 22-летний задержанный был не один, а со своим старшим братом. Пока младший снимал 30 метров кабеля с башенного крана, близкий родственник его стоял за забором. Похищенное, оцененное в 40 тысяч рублей, они спрятали в кустах неподалеку. Старшего брата - 24-летнего омича - задержали по месту жительства.

Как оказалось, оба брата были ранее судимы: старший - за хранение наркотиков, а младший - за кражу.

Оба фигуранта ранее судимы: старший – за хранение наркотиков, младший – за кражу.

Сейчас на братьев завели уголовное дело по статье «Кража». Украденное имущество изъяли и передали законному владельцу.