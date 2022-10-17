«Аэрофлот» отменил все дневные рейсы из Омска в Москву

Авиакомпания совершает теперь только два рейса в день Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне омский аэропорт обновил осенние расписание рейсов. Согласно ему, «Аэрофлот» будет совершать теперь только два рейса из Омска в Москву вместо четырех.

Авивкомпания дневной отменила рейс из Омска в Москву, который вылетал из города в 13:40. В сентябре прекратил работу рейс с вылетом с 17:15.

Сейчас у «Аэрофлота» остались только два утренних рейса с вылетом из Омска в 05:50 и 08:05. Данные изменения будут действовать до перехода на зимнее расписание полетов, то есть до 29 октября.

Отметим, что теперь из Омска в Москву не осталось ни одного дневного рейс. Улететь в столицу можно рейсами нескольких авиакомпаний только в утренние и ночные часы.