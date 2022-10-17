Часть жителей Омска не может найти работу из-за своей лени и усталости

6% омичей и вовсе не знают о том, как правильно искать работодателя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне портал поиски вакансий SuperJob рассказал, что мешает жителям Омска найти работу.

Согласно исследованию портала, 4 из 10 опрошенных омичей заявили, что от поиска работы их ничего не отвлекает.

28% жителей Омска сказали, что трудоустроиться им мешают личные и домашние дела. У 17% опрошенных найти работу не дают плохое самочувствие и усталость. Еще 13% заявили, что им в этом мешают мессенджеры и соцсети.

Около 12% омичей назвали причинами, препятствующими поиску работу, банальную лень, безответственность и неуверенность. Еще 6% респондентов вовсе не знают то, как правильно найти работодателя.

Кроме этих причин, жители Омска назвали такие основания, мешающие поиску работы, как телефонные звонки, хорошая погода, телевизор и друзья.

Согласно опросу, женщины не трудоустраиваются из-за личных проблем, непонимания рабочего процесса, а также усталости. У мужчины таким причинами являются компьютер, хобби и друзья.

Напомним, ранее портал SuperJob провел опрос, согласно результатам которого почти половина омичей выступает за отмену празднований в честь Нового года.