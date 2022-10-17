Алексей Кубиц возглавил министерство региональной безопасности Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне днем прошло аппаратное совещание областного правительства, на котором губернатор Омской области представил нового министра региональной безопасности. Им стал Алексей Кубиц.

Ранее омские СМИ уже писали, что этот пост может занять экс-замначальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Омской области 48-летний полковник Алексей Кубиц. Перед своим назначением Кубиц ушел со своей должности в правоохранительных органах, которую он занимал с 2020 года. В полиции он работает с 1992 года.

- Алексей Леонтьевич 30 лет проработал в органах внутренних дел. Последнее место работы – замначальника полиции Омской области по оперативной работе. Коллеги, прошу любить и жаловать. Мы с вами продолжаем работать в команде, - прокомментировал назначение нового министра Бурков.

Напомним, прошлый министр региональной безопасности Андрей Кондин ушел в отставку в июле 2022 года.