В Омске транспортные полицейские задержали мужчину с бутылкой гашишного маслом

Содержимое бутылки мужчина собирался выпить сам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне в Омске сотрудники транспортной полиции задержали омича, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков.

Повязали 31-летнего мужчину сотрудники омского ЛУ МВД России около подъездного пути станции Карбышево-1. При личном досмотре у него обнаружили бутылку с гашишным маслом. Как рассказал омич, вещество он изготовил самостоятельно и планировал сам его употребить.

Как выяснили правоохранители, ранее задержанный был шесть раз судим за организацию наркопритонов.

В настоящее время на омича завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Мужчине может грозить до 10 лет колонии.

Напомним, ранее в Омске транспортные полицейские задержали на привокзальной площади неадекватного мужчину, который бегал с бутылкой гашишного масла.