Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 октября 2022 6:33

В Омске транспортные полицейские задержали мужчину с бутылкой гашишного маслом

Омичу, который был ранее судим за организацию притонов, грозит до 10 лет колонии
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Содержимое бутылки мужчина собирался выпить сам

Содержимое бутылки мужчина собирался выпить сам

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне в Омске сотрудники транспортной полиции задержали омича, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков.

Повязали 31-летнего мужчину сотрудники омского ЛУ МВД России около подъездного пути станции Карбышево-1. При личном досмотре у него обнаружили бутылку с гашишным маслом. Как рассказал омич, вещество он изготовил самостоятельно и планировал сам его употребить.

Как выяснили правоохранители, ранее задержанный был шесть раз судим за организацию наркопритонов.

В настоящее время на омича завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Мужчине может грозить до 10 лет колонии.

Напомним, ранее в Омске транспортные полицейские задержали на привокзальной площади неадекватного мужчину, который бегал с бутылкой гашишного масла.