ВТБ активно развивает переводы и платежи через СБП в интернет-банке

Банк активно поддерживает переводы и платежи через СБП как в мобильном приложении, так и интернет-банке. На сегодняшний день доля переводов через СБП у физических лиц превышает 70% от всех переводов в банке, в своих повседневных расчетах их применяет каждый третий клиент банка.

«Сегодня операции через СБП стали надежной альтернативой ушедшим из России бесконтактным сервисам оплаты. Поэтому наш банк активно поддерживает развитие этого направления и внедрение возможности проводить операции как в мобильном приложении, так и через интернет-банк. Клиенты ценят простоту и удобство его использования, поэтому сегодня уже почти 3 из 4 совершаемых транзакций между клиентами проходит именно через СБП. Мы приветствуем инициативу регулятора по распространению этого сервиса на рынке, поскольку у максимально широкого круга клиентов должна быть возможность осуществлять привычные операции максимально быстро и удобно», – отметил руководитель департамента по работе с массовым сегментом – старший вице-президент кредитной организации Денис Вальвачев.

Банк приветствует инициативу регулятора по распространению этого сервиса на рынке, поскольку у максимально широкого круга клиентов должна быть возможность осуществлять привычные операции максимально быстро и удобно.

Банк ВТБ (ПАО)

По данным пресс-службы.