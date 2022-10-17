Восемь учебных заведений Омска попали в рейтинг лучших вузов России в 2022 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне портал поиска вакансий hh.ru опубликовал рейтинг вузов России в 2022 году. В него вошли и 8 высших учебных заведений Омска.

В топ-5 рейтинга в этом году вошли такие вузы страны, как НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет «Синергия», СПбПУ и МГУ имени М.В. Ломоносова. Наивысшую позицию в Сибирском федеральной округе занял Национальный исследовательский Томский государственный университет - 30 место.

Из высших учебных заведений Омска в рейтинг вошли восемь, однако в топ-100 попал лишь один из них - Омский государственный технический университет (89 место).

В число лучших вузов страны вошли Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, который занял 164 место. В топе-200 оказались Омский государственный педагогический университет - 230 место, Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет - 249 место, Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - 258 место.

Топ-300 украсили своим присутствием Сибирский государственный университет физической культуры и спорта - 326 место, Омский государственный университет путей сообщения - 344 место, Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина - 358 место.