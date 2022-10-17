Омичи вновь жалуются на неприятный запах химии и гари

Минувшей ночью в городе также наблюдался туман. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 октября на неприятный запах химии и гари пожаловались жители сразу трёх округов. Своим негодованием люди делились в паблике «Диши, Омск».

Жалобы поступали с улиц Красный Путь, Герцена, Завертяева, Заозерной, 22 Апреля, 10 лет Октября, бульвара Архитекторов и Мельничной.

Отметим, что информация от омских синоптиков о введении режима НМУ не была объявлена. Минприроды ситуацию пока тоже не комментируют. Единственное, что можно предположить, запах гари распространяется из частного сектора, жители которого топят печи.