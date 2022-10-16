В Омске с понедельника пойдут дожди и похолодает -2 градусов

Омичи утеплятесь и готовьте зонты! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На следующей неделе в Омске и области холодает и придут дожди. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В понедельник, 17 октября, в Омске и большинстве районов региона ожидается умеренный дождь. Температура в ночные часы будет в диапазоне от 0 до +5 градусов. Ночью местами будет туман. Воздух днем прогреется до +13 градусов. Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью до 13 метров в секунду.

Во вторник, 18 октября, ночью температура опустится -2 градусов. В Омске днем столбик термометра будет колебаться в диапазоне от +5 до +10 градусов. И в ночные, и в дневные часы местами ожидается небольшой дождь. Ветер в течение суток сменится с северо-западного на юго-западный. Его скорость достигнет во вторник до 12 метров в секунду.

В грядущую среду, 19 октября, омичам не стоит ждать существенных изменений в погоде. Ночью температура воздуха опустится вновь до -2 градусов. Днем стоблик термометра больше +11 не покажет. Сохранится и небольшой дождь местами. Ветер будет юго-западный до 13 метров в секунду. В дальнейшем ничего хорошего от погоды ждать не стоить жителям Омска.

Синоптики обращают внимание, что в Омской области сохранится 3 класс пожарной опасности, в северных районах - 4 класс.

Напомним, в Покров снег в обошел стороной Омск и область.