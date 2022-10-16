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Спорт16 октября 2022 11:34

Омский «Нефтяник» одержал уверенную победу в матче с оренбургской «Надеждой»

Игра в Омске завершилась победой для наших баскетболисток - счет 78:66
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

Накануне в Омске женская баскетбольная команда «Нефтяник» провела матч с «Надеждой» из Оренбурга в первом матче PARI Кубка России. Игра закончилась победой омичек со счетом 78:66.

На матч, завершившемся победой омских баскетболисток, пришли губернатор региона Александр Бурков, глава минспорта Дмитрий Крикорьянц, а также директор Центра игровых видов спорта Роман Гусев.

Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

Напомним, в этот же день волейболистки из команды «Омь» в Екатеринбурге сыграли с местной командой «Уралочка-2-УрГЭУ». Матч был частью чемпионата России Высшей лиги А. Он завершился победой омичек - счет 3:0.