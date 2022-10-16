В Омске волонтеры доставили подгузники и детское питание семье мобилизованного

Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

Накануне региональный штаб #МЫВМЕСТЕ помог жене мобилизованного жителя Омска. В центр девушка, которую зовут Дарья, обратилась сама.

Супруга резервиста обратилась в штаб за помощью и попросила подгузники и детское питание для маленькой дочки - пара стала родителями 8 месяцев назад. Волонтеры оперативно откликнулись и доставили все необходимое, а также продукты длительного хранения, в том числе крупы.

- Я уже знала об акции #МЫВМЕСТЕ, и то, что сейчас волонтеры стали помогать именно женам военнослужащих, их семьям – очень важно. Большое спасибо вам за это. Я буду рекомендовать всем, кто столкнулся с такой же жизненной ситуацией, обращаться за поддержкой к добровольцам. Они обязательно откликнутся на призыв. Это очень важно, что в такое сложное время, мы все вместе, - сказала Дарья.

Напомним, поддержку семьям жителей Омской области, призванным на военную службу по частичной мобилизации, оказывают волонтеры Центра по сбору гуманитарной помощи. Обратиться в него могут все близкие резервистов, кто нуждается в помощи, либо позвонив по телефону 8-800-200-3411, либо оставив заявку лично по адресу улица Красный путь, 9, кабинет 118 - со вторника по пятницу – с 15:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 14:00, воскресенье и понедельник – выходные.