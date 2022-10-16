В Омске корпус военного госпиталя, где лежал Достоевский, может стать памятником

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Накануне стало известно, что статус памятника может получить лечебный корпус №2 военного госпиталя, расположенного в центре Омска на улице Гусарова. Об этом сообщило издание NGS55 со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы

Историк Михаил Сафаров рекомендовал включить в госреестр объектов культурного наследия одноэтажное здание 1824 года постройки, которое было перестроено в 1874 году из-за пожара. К соответствующему выводу он пришел, после того как провел экспертизу.

По словам Сафарова, здание представляет культурную и общественную значимость, так как, во-первых, оно является одним из немногих сохранившихся, что посещал Достоевский во время каторги в Омске, а во-вторых, именно в этом госпитале он начал писать «Записки из мертвого дома».

Отметим, решение в внесении здания госпиталя в госреестр объектов культурного наследия будет принято не ранее 24 октября минкультом Омской области.