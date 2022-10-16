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Общество16 октября 2022 10:30

В Омске в ТЦ «Мега» открыли новый магазина на месте закрытого Reebok

Омская торговая точка под названием SneakerBox будет продавать товары бренда, ушедшего в апреле 2022 года из России из-за СВО
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: «Мега Омск» во «ВКонтакте»

Фото: «Мега Омск» во «ВКонтакте»

Накануне в Омске в торговом центре «Мега» на месте закрытого Reebok открыли магазин SneakerBox.

Открыла торговую точку компания FLO Retailing, подписавшая в мае 2022 года с Reebok соглашение о выпуске товаров под брендом компании в Турции. Кроме того, турецкая фирма получила в придачу свыше 100 магазинов по всей России.

Напомним, магазин Reebok был закрыт в омской «Меге» еще в марте 2022 года. В апреле этого же года бренд и вовсе объявил об уходе с российского рынка из-за проведения Россией СВО.