Омский «Авангард» потерпел поражение по буллитам в матче с «Адмиралом» - счет 3:4

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне в Омске на «G-Drive Арене» прошел второй матч «Авангарда» под руководством нового тренера Михаила Кравеца. Омичи на льду стадиона встретились с владивостокским «Адмиралом». Игра завершилась не в пользу «ястребов» - 3:4.

Счёт в первом периоде открыли омичи после броска Рида Буше - 1:0. Однако Михаил Криштоф из владивостокского «Адмирала» быстро сравнял счёт, забросив шайбу в ворота «Авангарда» - счёт 1:1.

Через несколько минут после начала второго периода Рид Буше удвоил преимущество омских «ястребов», забив ещё один гол в ворота владивостокцев. Шанс выиграть у гостей все ниже и ниже — шайба прилетает от Владимира Жаркова — счёт 3:1 в пользу омичей.

В третьем периоде Николай Елисев из «Адмирала» сравнял счёт, забросил «дубль» омичам — счёт 3:3. Итог игры в овертайме решить не удалось. В серии буллитов решающую шайбу в ворота в омских «ястребов» забросил Михаил Криштоф - счет 4:3 в пользу «Адмирала».

Напомним, в минувший четверг, 13 октября, в Омске на «G-Drive Арене» «Авангард» провел матч с хабаровским «Амуром». Это была первая игра под руководством нового тренера. Она завершилась уверенной победой омичей - счет 4:1.